HBL》新竹以南唯一代表隊 高苑力拼南山爭首冠

田本玉（前排女）帶領隊員力拼首冠。（記者黃旭磊翻攝）

［記者黃旭磊／高雄報導］HBL今晚於台北小巨蛋舉辦四強賽，由高苑工商力拼南山高中爭取冠亞軍資格，高苑盼奪下創校首座冠軍獎盃。

高苑工商為新竹以南唯一擠進107學年HBL高中籃球聯賽四強隊伍，全隊士氣高昂，由董事長余政憲帶領到行天宮參拜，祈求將士用命、全力求勝，而隊員於13日即至政治大學訓練，適應北部濕冷氣候，今晚將與啦啦隊校隊會合進場。

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本屆賽事中，高苑工商曾輸給連5敗的東山高中，外界並不看好，所幸在總教練田本玉帶領下逆轉，擊潰南湖高中，又靠能仁家商擊敗光復高中，以4勝3負成績擠落衛冕隊松山高中晉級，而隊伍最高紀錄為亞軍，本屆盼超越紀錄、一舉奪冠。

余政憲說，本屆12強複賽，高苑打外卡戰殺出重圍，搶下八強賽最後一張門票，並在8強賽上演「老八傳奇」，拉下曾經連3冠常勝軍松山高中，擠進四強。

高中籃球聯賽於77學年度開辦，高苑在90年首度打進四強勇奪亞軍，93年及95年獲第四名，直到田本玉掌兵符後，104年及105年連續兩年重返第四名，去年雖然落居第七名，但勵精圖治後，今年外界普遍不看好順利闖進四強，將力拚首座冠軍獎盃。

田本玉鼓勵隊員，對抗南山高中後就是冠軍戰，只剩兩場比賽，要全力以赴、精銳盡出，將心理素質調整到最佳狀態做到「務必勝利」，比戰術及體能更重要。

高苑工商隊員至行天宮參拜，力拼HBL首冠。（攝自余政憲臉書）

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