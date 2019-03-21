UBA》4強決賽週末登場 師大男女籃挑戰同時奪冠、健行盼復仇

UBA大專籃球公開一級決賽本週在台北小巨蛋登場。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕107學年度UBA大專籃球公開一級決賽，本週在台北小巨蛋登場，台灣師大男女籃同時闖進4強，本屆師大男籃僅吞下1敗，首戰將對決義守大學；上屆跌出4強的師大女籃，首戰則碰上佛光大學，力拚重返榮耀。

國立體大林正（左起）、義守大學徐征順、臺灣師大陳又瑋與健行科大林俊吉等四強隊伍代表出席UBA大專籃球聯賽決賽記者會。（記者陳志曲攝）



師大男女籃本屆同時闖進4強，過去師大也從未有男女籃同時奪冠的紀錄，對此，女籃隊長劉惠茹說：「當然很希望能一起拿冠軍，不需要有壓力，大家一起好好享受比賽。」首度踏上小巨蛋舞台，劉惠茹坦言，空間感確實不太一樣，希望在練球時儘快找到投籃的感覺。

請繼續往下閱讀...

北市大學史靜茹（左起）、臺灣師大劉惠茹、佛光大學陳孟欣與世新大學林蝶等四強隊伍代表出席UBA大專籃球聯賽決賽記者會。（記者陳志曲攝）



去年在外界一片看好，最後卻以亞軍作收的健行科大，本屆首戰就碰上去年冠軍戰對手國立體大，對此，健行林俊吉表示，會平常心面對，但想贏球的決心更強烈。

上週看到能仁家商學弟成功在HBL奪冠，林俊吉表示，這對他們而言，是很大的鼓勵，他還爆料，上屆HBL冠軍戰健行全隊到小巨蛋加油，結果學弟拿到第2名，「今年我們在宿舍一起看比賽，很怕『帶塞』給他們。」

師大男女籃本屆同時闖進4強。（記者陳志曲攝）

世新大學中鋒林蝶和就讀國立體大的弟弟林正。（記者陳志曲攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/