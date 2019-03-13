籃球》富邦人壽UBA決賽 23、24日台北小巨蛋登場

富邦人壽UBA繼去年與大專體總攜手首度進軍小巨蛋，今年再次帶領四強隊伍進攻臺北小巨蛋，不只提供球員更專業、舒適的比賽環境，也希望能藉此增加大眾對賽事的關注度。（富邦人壽提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕107學年度富邦人壽大專籃球聯賽公開組一級決賽，今年將於3月23至24日再度在台北小巨蛋登場。

UBA日前開放民眾免費線上索票，其中24日決賽門票，在開放短短3分鐘內全數熱掃一空，23日四強賽門票也在10分鐘內即刻秒殺，富邦人壽近年的投入與支持，也讓台灣吹起UBA狂熱。

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經過長達5個多月的激戰，男女四強全數到位，其中男子組四強隊伍戰力相當，包括從預賽到八強複賽寫下19連勝，再次重返四強的台灣師大，以及去年首度封王、今年爭取二連霸的國立體大，還有力拼重返冠軍榮耀的健行科大，與來自高雄的北漂球隊義守大學，今年在最後一刻才搭上四強末班車，將力拚隊史首冠。

去年男子組冠亞軍隊伍國立體大與健行科將提前在準決賽狹路相逢，健行科大陣中擁有強大的後衛群，進攻火力驚人。國立體大則利用積極的侵略性防守，加上多名高年級的主力球員坐鎮，經驗和穩定性，將是突圍的最大利器。

女子組四強賽則進入戰國時代，隨著昔日霸主文化大學殞落，新興強權將挑戰后冠。台北市大本季球賽迄今未嚐敗績挑戰完美13連勝封后，而佛光大學第10度搶下四強門票，今年將爭取隊史首冠，來勢洶洶的世新大學在八強賽中以黑馬之姿，淘汰掉去年冠軍，今年將挑戰上演「老四傳奇」。

台灣師大娘子軍今年強勢重返四強，寫下台師大隊史第10次男、女籃同年雙雙晉級四強的紀錄，今年則要力拼校史首次男女雙冠。

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