中職》獅隊OB活動第二波 「鐵捕」、「曹三封」回娘家

獅隊30週年經典OB第二波活動，將邀曹竣崵與鐵捕曾智偵擔任嘉賓。（統一獅球團提供）

〔體育中心／綜合報導〕創隊30週年的統一獅，昨天在主場開幕戰邀請隊史2位重要投手郭源治和謝長亨開球，並在賽前舉辦球迷見面會，喚起許多獅迷的回憶，也大獲球迷好評，而本週末，將推出第二波「榮耀30經典OB再現」活動，屆時將邀請鐵捕曾智偵、「曹三封」曹竣崵以及吳俊良、曾翊誠，重回台南棒球場與球迷敘舊。

郭源治（右3）和謝長亨（左3）昨開球，喚起獅迷美好回憶。 （記者黃志源攝）

獅隊本週從28日起接連在主場打4場比賽，30、31日與Lamigo桃猿隊交手，將推出第2波「榮耀30經典OB再現」活動。30日賽前安排曾在1999年寫下連3場比賽完封勝的曹竣崵，還有1997年中職勝投王、現任桃猿隊投手教練吳俊良，舉辦「榮耀30感謝有你 統一獅OB選手見面會」。

請繼續往下閱讀...

週六、週末假期賽事，統一獅榮每場也準備「職棒30週年榮耀旗幟」各1000支，只要持當日賽事ibon票，現場排隊即可兌換，每人每次排隊至多兌換四支。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/