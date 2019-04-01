棒球》受邀推廣全民運動 陽建福盼延續球員生涯

企排選手陳怡如（左一）和職棒選手陽建福（右一）今受邀推廣全民運動。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕企排人氣后陳怡如及職棒選手陽建福，今受邀出席「全民瘋運動：女子美力時代課程活動」記者會，分享平常居家運動習慣，邀請民眾一起動起來。

過去征戰職棒多年，很少時間可以陪伴家人，陽建福透露，只要休假期間，都會拉著孩子出門運動，培養父子的感情，「以前孩子還小的時候，我都會把他放在背上做運動，鍛鍊效果雖然有限，但卻是很好培養感情的機會。」

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39歲的陽建福被統一獅釋出後，現階段擔任基層棒球的教練，希望把所學分享給年輕一代的選手，但他並未放棄繼續打球的想法，「現在就是等待機會，看經紀人談得如何，有機會還是想繼續打球。」他表示，現階段自己還是維持重訓的習慣，把身體狀況保持好，一邊學習擔任教練，替未來做準備，也不放棄繼續打球的機會。

對於味全龍將再度回歸職棒，阿福則是樂觀其成，「有多一點的球隊加入，讓年輕球員有更多舞台，也許還會有更多40歲以上的老將繼續征戰。」

過去為台灣棒球國家隊立下不少汗馬功勞的陽建福，對於今年台灣隊將爭取東京奧運資格也給予鼓勵，「大家凝聚起來，要贏球就不是難事。」他也提到，台灣棒球走向和過去不同，我國打者的實力進步很多，只要投手能成功壓制對方，勝算會很高。

企排選手陳怡如今受邀推廣全民運動。（記者粘藐云攝）

職棒選手陽建福今受邀推廣全民運動。（記者粘藐云攝）

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