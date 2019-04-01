棒球》林家正轟108英哩鋼速彈！球隊17：16險勝（影音）

There's a lot going on in this game. @lin_lyle has ASU on top for the first time today!



387 feet

108 mph off the bat

23° launch angle pic.twitter.com/qgGFj8knFC — Sun Devil Baseball （@ASU_Baseball） 2019年3月31日

〔體育中心／綜合報導〕林家正效力的亞利桑那州立大學今天對上亞利桑那大學，雙方展開一場打擊大戰，終場亞利桑那州立大學用再見安打以17：16擊敗對手，林家正今天先發第六棒守捕手，在第五局擊出一發幫助當時比分超前的兩分彈。

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這場打擊大戰，雙方一共擊出29支安打，另外有4發全壘打，合計也發生8次失誤，只有4個半局無人得分，另外由於失誤的關係，整場雖然得分合計是33分，但雙方的打點合計只有25分。

林家正今天在第五局擊出一發387英呎，擊球初速來到108英哩，擊球仰角23度的兩分彈，整場比賽他4打數1安打，選到2次保送沒有被三振，跑回2分也打下2分打點。林家正今年賽季打擊率為2成99，一共擊出4發全壘打，打進31分打點，他也選到8次保送，被三振18次，整季的安打數為32支。

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