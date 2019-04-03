籃球》百萬人都被震撼！杜克怪物飛灌幾乎毀滅籃框（影音）

Zion nearly broke the backboard



（via @SLAMonline）pic.twitter.com/IbEK2O3SNr — Bleacher Report （@BleacherReport） 2019年4月3日

〔體育中心／綜合報導〕「杜克怪物」威廉森（Zion Williamson）日前剛結束NCAA的賽事，不過看來他還是持續的鍛鍊自己，網路上釋出一段影片，顯示他在練習時再度展現怪物般的彈跳能力，一個暴力飛灌，讓籃板不斷大力搖晃，差一點就直接被他灌壞，這則影片目前已經吸引破百萬次觀看。

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威廉森尚未宣佈是否投入NBA選秀，不過他自己表示有相當大的興趣投入選秀，許多球迷也非常期待這個體能怪物在NBA會有什麼樣的發展。

威廉森雖然被號稱為「詹皇接班人」，不過他的打法其實並不像詹姆斯（Lebron James），反而更像是傳奇名將巴克利（Charles Barkley）以及活塞隊的明星大前鋒葛瑞芬（Blake Griffin），但不論他的模板是誰，其優異的體能條件，以及在杜克首年平均22.6分8.9籃板2.1助攻的表現，幾乎確定他只要投入選秀，就一定會是狀元的不二人選。

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