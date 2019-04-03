籃球》本屆榜眼大熱門 體能怪物摩朗特宣布投入NBA選秀！

摩朗特宣布投入選秀。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕本屆NBA選秀會上的榜眼大熱門，莫瑞洲大（Murray State University）的控球後衛摩朗特（Ja Morant）正式宣佈他將要投入NBA選秀。

《The Athletic》記者Shams Charania在推特上宣佈這項消息，6呎3吋的摩朗特是莫瑞洲大的二年級生，他有著勁暴的體能以及良好的傳球視野，在本季他以24.5分、5.7籃板以及10.0次助功，幫助莫瑞洲大闖進NCAA季後賽，並在首場比賽拿下大三元的成績，爆冷擊敗第五種子，第二場比賽他單場投進5記三分球，拿下28分，球隊遭到第四種子淘汰。

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球探報告認為摩朗特是一名全能型球員，而他的模板近似於雷霆隊的魏斯布魯克（Russell Westbrook），以及巫師隊的沃爾（John Wall）如果他投入選秀，將非常有機會在第二順位就被球隊選走。

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