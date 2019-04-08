開幕式顛覆傳統，高雄全中運20日從早High到晚！（大會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕隨著天氣愈來愈熱，全國中等學校運動會本月20日於高雄巨蛋熱情登場，本屆主打「青春躍動一起來」，大會希望顛覆各界對於「運動會」刻板印象，從白天親子創意嘉年華、青春洋溢高校街舞大賽，到開幕式後流行巨星搖滾演唱會，讓各縣市選手、隊職員感受截然不同魅力，與南台灣民眾從早到晚歡樂不停擺。

開幕當天親子創意嘉年華，結合流行音樂、年輕創意、在地文化及小農市集，力邀「OPEN小將」帶著大小朋友唱跳展現活力，並由台灣障礙路跑指標品牌斯巴達安排專屬兒童雙語體育訓練營，由來自德國的斯巴達大使Christoph，率領親子簡單體能訓練及互動遊戲。大會也歡迎全國高校熱舞社共襄盛舉，即日起網路報名，4月20日白天嘉年華舞台初賽，選出前三名隊伍晚上進入高雄巨蛋，萬人見證下進行總決賽。

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高校街舞大賽也將搬到全中運開幕當天舉行。（大會提供）

全中運當天台灣障礙路跑的指標品牌斯巴達將安排一場專屬兒童的雙語體育訓練營。（大會提供）

全中運開幕演唱會眾星雲集，包括華麗搖滾天團F.I.R.飛兒樂團、人氣樂團八三夭、安那、閻奕格、羅宏正，共同打造多樣跨界演出，成軍15年，去年底全新出發的F.I.R.飛兒樂團更擔任活動大使，下月全新創作專輯中歌曲〈Can You Remember〉（造夢者）已獲全中運青睞，成為吉祥物「珊娃」與「鯨寶」主題曲。

F.I.R.飛兒樂團擔任今年全中運活動大使。（大會提供）

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