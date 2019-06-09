MLB》季初一度被下放 皮維塔投出生涯首場完投勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕季初一度因為大爆炸被下放3A的費城人先發投手皮維塔（Nick Pivetta），今天面對紅人隊投出生涯首場完投勝，帶領費城人隊拿下近期的4連勝。

皮維塔投出生涯首場完投勝。（美聯社）

皮維塔在上場比賽面對火力驚人的道奇隊，繳出6局9K無失分的好投，今天的比賽當中他更進一步，用9局失1分的完投勝證明，他將持續站穩費城人隊的先發輪值角色。

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本場比賽皮維塔雖然在首局就失掉分數，但他馬上回穩，更一度連續解決紅人隊的17名打者，只被打出6支安打送出6次三振沒有保送，完成生涯首次的完投勝。

費城人隊此役靠著新同學布魯斯（Jay Bruce）首局的2分打點一壘安打超前比數，第四局再靠著瑞爾穆托（J.T. Realmuto）的陽春彈，與謝古拉（Jean Segura）的三壘安打進帳保險分，終場費城人隊就以4：1擊敗紅人隊拿下4連勝。

費城人隊一壘手霍金斯（Rhys Hoskins）賽後說：「我很興奮也很期待會在他下一場比賽看到什麼，我認為他現在的信心前所未見地高。」

賽後皮維塔稱讚隊友的防守，因為他讓對手擊出很多的滾地球，隊友也都順利守下，同時他也稱讚捕手瑞爾穆托的配球很棒，紅人隊先發投手洛克（Tanner Roark）也稱讚皮維塔：「這是他生涯最棒的一次先發。」

皮維塔與一壘手霍金斯賽後擁抱。（法新社）

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