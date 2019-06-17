NBA》隨暴龍奪冠被狂酸 林書豪霸氣回應外界批評

林書豪隨隊拿下生涯首冠。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍台裔後衛林書豪成為NBA史上首位奪冠且有出賽紀錄的亞裔球員，但他在本屆總冠軍賽大半時間都待在板凳，僅出賽過1場，受到部分球迷的冷嘲熱諷。對此，林書豪受訪時表示，他絕對有資格能捧起這座金盃。

林書豪只在總冠軍賽第3戰亮相過，上場51.7秒沒有留下任何數據，但他仍與球隊一同分享榮耀，喜迎生涯首座冠軍戒。

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「我總是說服自己，我值得這座總冠軍，不過我並不在輪替名單當中，自己也不禁懷疑，我真的值得嗎？」林書豪上節目受訪時表示，他給了肯定的答案，因為自己是暴龍的一分子，例行賽出賽過23場，就算季後賽上場時間寥寥無幾，但自己仍在場邊給予隊友意見。

林書豪也提到，外界總是戴著有色眼光，調侃他是什麼都沒做的亞裔球員。不過他期盼大家能了解，無論是否打進最後的總決賽，球員們在場上永遠都會付出一切的努力。

林書豪認為自己應該去享受奪冠的喜悅，不該羞於慶祝，因為他為此也付出了許多，「只有我知道自己有多努力，成為一名最好的球員。」

雖然成為NBA史上首位奪冠且有出賽紀錄的亞裔球員，但也遭到部分亞洲球迷狂酸，林書豪對此表示：「希望那些取笑我的亞洲人，當我5年、10年後高掛球鞋，他們能夠肯定我所留下來的記錄。」

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