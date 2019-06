NBA》能力不下K湯！沃神曝公鹿二哥今夏跳出合約

公鹿當家二哥米德爾頓今夏將跳脫合約。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕ESPN記者「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)今透露,本季表現亮眼、生涯首度獲選明星賽的公鹿當家二哥前鋒米德爾頓(Khris Middleton)將跳脫合約,今夏將成為非受限的自由球員。

本季例行賽戰績全聯盟第一的密爾瓦基公鹿,卻在今年東部決賽系列賽遭暴龍淘汰,球季也提早結束。不過公鹿今夏最大課題,就是陣中三位核心米德爾頓、布洛格登(Malcolm Brogdon)、B.羅培茲 (Brook Lopez)恐怕都將成為自由球員。

今年27歲的米德爾頓本賽季持續與字母哥亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)聯手帶公鹿打出亮眼戰績,例行賽場均18.3分,6.0個籃板,4.3次助攻,此外場均三分命中率37.8%在聯盟名列前茅,外線能力出色,也有優秀防守,是聯盟頂尖3D球員,外界預測如果跳脫合約身價會翻倍,有望拿到一紙4到5年、總價1.4億以上的頂薪

米德爾頓擁有優秀的外線投射能力。(資料照,法新社)

今「沃神」在推特上指出,米德爾頓的經紀人透露,米德爾頓將不會執行下季1300萬美元的選擇權,將跳脫合約成為自由球員。而「沃神」表示,雖然米德爾頓有意與公鹿再續前緣,簽下一份長約,不過如果公鹿無法滿足他的需求,米德爾頓恐怕會以4年1.4億美元的頂薪和其他球隊簽約。

