NBA》能力不下K湯！沃神曝公鹿二哥今夏跳出合約

公鹿當家二哥米德爾頓今夏將跳脫合約。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕ESPN記者「沃神」沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）今透露，本季表現亮眼、生涯首度獲選明星賽的公鹿當家二哥前鋒米德爾頓（Khris Middleton）將跳脫合約，今夏將成為非受限的自由球員。

本季例行賽戰績全聯盟第一的密爾瓦基公鹿，卻在今年東部決賽系列賽遭暴龍淘汰，球季也提早結束。不過公鹿今夏最大課題，就是陣中三位核心米德爾頓、布洛格登（Malcolm Brogdon）、B.羅培茲 （Brook Lopez）恐怕都將成為自由球員。

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今年27歲的米德爾頓本賽季持續與字母哥亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）聯手帶公鹿打出亮眼戰績，例行賽場均18.3分，6.0個籃板，4.3次助攻，此外場均三分命中率37.8%在聯盟名列前茅，外線能力出色，也有優秀防守，是聯盟頂尖3D球員，外界預測如果跳脫合約身價會翻倍，有望拿到一紙4到5年、總價1.4億以上的頂薪

米德爾頓擁有優秀的外線投射能力。（資料照，法新社）

今「沃神」在推特上指出，米德爾頓的經紀人透露，米德爾頓將不會執行下季1300萬美元的選擇權，將跳脫合約成為自由球員。而「沃神」表示，雖然米德爾頓有意與公鹿再續前緣，簽下一份長約，不過如果公鹿無法滿足他的需求，米德爾頓恐怕會以4年1.4億美元的頂薪和其他球隊簽約。

Milwaukee Bucks All-Star forward Khris Middleton is declining his $13M player option and will become an unrestricted free agent, his agent, Mike Lindeman of Excel Sports, tells ESPN. Middleton and Bucks are planning to work together toward a new long-term deal, sources said. — Adrian Wojnarowski （@wojespn） June 19, 2019

而除了米德爾頓，今夏公鹿陣中核心球員布洛格登（Malcolm Brogdon）、米德爾頓（Khris Middleton）、B.羅培茲 （Brook Lopez）、米洛提奇 （Nikola Mirotic）將成為自由球員，一哥「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）之前雖然喊話希望能把每個人都續留，不過考量現實層面，公鹿首選恐怕還是先將當家二哥留下。

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