MLB》洋基4發陽春彈擊潰藍鳥 近11戰豪奪10勝（影音）

洋基贏不停。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基主場迎戰藍鳥系列賽第2場，靠著打線單場4發陽春彈，連續28場比賽開轟打破大聯盟歷史紀錄，終場4：3險勝藍鳥，拿下全美聯第一的51勝，近11戰豪奪10勝。

拉梅修（DJ LeMahieu）首局首打席就敲出全壘打，下一棒賈吉（Aaron Judge）背靠背開砲，這是他傷癒回歸後首度開轟；第二局托瑞斯（Gleyber Torres）也開砲，加入煙火陣容。藍鳥先發左投理查德（Clayton Richard）此役先發6局就挨這3轟失掉3分，吞下本季第4敗，勝場還沒開張。

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洋基假先發格林（Chad Green）今僅投1局便退場，接替的柯提斯（Nestor Cortes Jr）投4.1局飆5K，失2分，收下本季第3勝。藍鳥雖然在第6局靠高飛犧牲打以及小葛雷諾的安打，追到2：3落後，不過洋基重砲英卡納西恩（Edwin Encarnacion）在第8局敲出本季第24轟，又是一發陽春彈，添加保險分。

英卡納西恩本季第24轟，獨居美聯全壘打王。（ USA TODAY Sports）

這一分格外重要，第9局查普曼（Aroldis Chapman）上場關門，被敲安打加上暴投，接著捕手桑契斯妨礙打擊讓跑者上壘，2出局後再被敲安打，藍鳥追到只剩一分差，不過查普曼最後還是驚險拿下本季第23場救援成功，洋基以4：3收下比賽。

小葛雷諾敲安打帶有打點。（法新社）

但洋基也有壞消息，傷癒歸隊僅6場比賽的另名強打史坦頓（Giancarlo Stanton），此役在首局敲安打後，因跑壘造成右膝受傷退場，傷勢有待賽後進一步檢查。

柯提斯收下勝投。（法新社）

托瑞斯敲本季第19轟。（法新社）

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