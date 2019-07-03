中職》U12世界盃棒球賽 開幕戰台灣隊迎戰古巴隊

今年Ｕ12世界盃棒球賽宣傳大使─皮卡丘。（南市教育局提供）

〔記者蔡文居／台南報導〕2019 WBSC Ｕ12世界盃棒球錦標賽將於7月26日至8月4日在台南舉行，開幕戰由台灣隊迎戰古巴隊。台南市教育局表示，為幫台灣隊營造主場優勢，台南市政府與南紡購物中心將於7月6日下午2時舉辦台灣隊加油會。現場將邀請到本年度賽事宣傳大使─皮卡丘來到活動現場，邀請台南在地民眾一起為台灣隊加油。

教育局表示，這次賽事，邀請台南市民一起於7月26日開幕戰穿上藍色或白色上衣進場為台灣隊迎戰來訪的紅色閃電古巴隊加油，開幕戰凡穿上大會規顏色上衣的球迷憑門票可兌換賽後抽獎卷一張，將有機會獲得台南大阪來回機票等大獎。

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教育局表示，U12世界盃棒球錦標賽將於7月26日至8月4日在全新的亞太國際棒球訓練中心、善化棒球場及歸仁棒球場舉行，今年強手如雲，來自世界12支國家代表隊爭奪金盃，包含美國、日本、古巴、韓國、墨西哥、捷克、南非、澳洲、斐濟、委內瑞拉、義大利及台灣隊。

教育局說，7月26日開幕戰由台灣隊於亞太國際棒球訓練中心主球場首戰古巴隊，歡迎大家一起為台灣隊加油，也為來自全球12支國家代表隊加油及喝采，讓棒球小將們感受台灣特有的好客人情味。大會官方網站：https://event.get-win.com.tw/u12

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