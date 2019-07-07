中職》羅國龍2分砲 獅隊本季桃園首勝終於到手

羅國龍的兩分全壘打幫助統一獅中止在桃園球場的連敗紀錄。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕賽前統一獅隊作客桃園宛如「地獄之旅」，今年在桃園和Lamigo桃猿隊交手12次，一勝難求。昨獅隊先取2分但一度遭追平，靠著羅國龍9局上擊出2分砲，才搶回領先。獅隊終場4:2贏球，本季首度在桃園取勝，也是代總教練劉育辰帶兵首勝。

賽後，劉育辰不居功，他說：「這一勝靠選手努力，被對方壓制但不放棄，全場也都把主控權交給選手，包括9局上的盜壘，都是選手自己解讀比賽後做出行動。這一勝是選手拿下的勝利，沒分教練或球員，大家都是為團隊打拚。」

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獅隊打出漂亮一勝，但美中不足的是，「嘟嘟」潘威倫5.1局好投再次無關勝敗，連續5度先發叩關台灣職棒史上最多141勝未果，追平陳義信紀錄只得再等等。

潘威倫退場前只用78球，在一三壘有人狀況下退場。代總教練劉育辰解釋換投原因：「當時要面對的是林泓育，雖然前一打席潘威倫對他投出三振，但林泓育揮到的是壞球，兩人交手的首打席，林泓育則掌握得不錯，當下希望換上有球威的投手拚雙殺，因此決定換投。」

勝利功臣羅國龍和大哥高國輝同日不同場開轟，近期羅國龍狀況也不錯，他說：「對方黃子鵬特別難打，看到對方換投就覺得比較有機會。近期手感有比季初好，但其實在二軍也沒有打得特別好，只把跟球節奏做好。」

潘威倫叩關台灣職棒史上最多141勝未果，追平陳義信紀錄只得再等等。（記者陳志曲攝）

統一獅代總教練劉育辰拿下執掌兵符的首場勝利。（記者陳志曲攝）

獅隊本季桃園首勝終於到手。（記者陳志曲攝）

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