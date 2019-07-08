棒球》台灣3名小將赴日追夢 葉君璋：有自信很重要

台灣青少棒選手陳政逸（左）、高翊瑋（中）、江石佑（右）赴日追夢。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕「頂新和德文教基金會」和「台日野球留學支援」合作，從300多名青少棒選手挑中江石佑、陳政逸和高翊瑋等3名球員，給予3年全額獎學金，前往甲子園傳統名校金城學園遊學館高校就讀。

「台日野球留學支援」創辦人晁菘徽表示，他有留學經驗和語言能力，不會像台灣選手普遍有「除了運動，我還能幹嘛」的徬徨，但好友跟他說，「你是好運到日本才有今天。」於是才想協助選手的生涯發展，「今年很榮幸跟頂新和德文教基金會推出追夢計畫，我們不是為了培養職棒選手，而是文武雙全的棒球選手。」

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被挑中的長安國中高翊瑋，國一就開始學日文，目前已通過日本語能力試驗N4，他說一直很想去日本打球，「他們的態度值得讓我們學習，想到更競爭的環境下讓自己成長。」高翊瑋哥哥曾有日本夢，後來因眼睛受傷無緣實現，如今弟弟帶著哥哥的夢想赴日。

橋頭國中江石佑表示，從升國中就夢想要去國外闖一闖，且對日本情有獨鍾，因為喜歡他們的訓練方式和細膩度。

二重國中陳政逸則說，想去學習日本球員的態度和場上精神，「他們做任何事情都戰戰兢兢，在球場上就算落後，都會保持不放棄心態，堅持到最後。」他赴日的目標是不要受傷，然後打進甲子園。

味全龍總教練葉君璋也到場勉勵3名球員，在國外會擔心有沒有歧視的狀況，「但這個問題不在對方，而是你心裡怎麼想。建立起自信心，融入這個國家，我相信會有很好發展。」

總教練葉君璋（左一）到場鼓勵3名小朋友，味全龍球團也贈送禮物，裡面有2顆簽名球和2本書，其中一本是日文書，希望他們能精進語言。（記者龔乃玠攝）

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