射箭》同學「從湯包變成湯神」 世大運國手葉昱琛盼把金牌留在台灣

射箭隊教練袁叔琪（左起）、田仁秀、選手葉昱琛和射箭協會秘書長李水河。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2019年亞洲盃射箭賽第二站暨世界排名賽，將於8月1日於台北田徑場舉行開幕式，台灣隊於2日起，一連5天與來自日本、南韓和馬來西亞等9個國家的神射手一較高下。

台灣本屆亞洲盃以年輕選手為班底應戰，反曲弓和複合弓共12名成員，有多達9名高中生，期盼藉由世代交替，國際賽經驗累積，培育後起之秀。

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甫從拿坡里世大運返台的新生代反曲弓射箭女將葉昱琛，是本屆唯一擁有世大運資歷的國手，雖無緣在世大運奪牌，卻收穫滿囊，尤其與學姊彭家楙搭檔女團，更讓他汲取豐富的經驗。

就讀三民高中的葉昱琛擁有荷蘭血統，五官深邃常被誤認為原住民；原本專長是跳舞，但國中因受傷，加上受到哥哥影響，加入射箭隊，開啟生涯的新篇章。

射箭隊教練袁叔琪（左起）、田仁秀、選手葉昱琛和射箭協會秘書長李水河。（記者廖聿偉攝）

她透露，「我的偶像是譚雅婷，她教導我很多訣竅，像是越關鍵的決賽，更應該要心平氣和，深呼吸、吐氣之後再射箭，受益良多。」

葉昱琛畢業於新北市明德國中，與亞運金牌國手湯智鈞同屆，感情深厚，她笑說，「國中時湯智鈞實力平平，沒想到高中突飛猛進，還拿下金牌，真的從湯包變成湯神；我私底下也常與他交流，他也分享比賽秘訣，就是把練習當比賽，比賽當練習，聽起來容易，但實際上卻很困難。」

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