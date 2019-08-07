棒球》中國職業棒球聯賽成立 陳瑞振執教江蘇8月16日首戰

中國棒球職業聯賽（CNBL）日前舉辦選秀會，江蘇隊總教練陳瑞振（右一）也出席。（圖片取自中媒）

〔體育中心／綜合報導〕中國棒球職業聯賽（CNBL）日前正式成立，5日舉行選秀會暨聯賽Logo發表，初成立共有4隊，包括北京猛虎、天津雄獅、江蘇鉅馬、廣東獵豹，其中江蘇隊總教練由中職兄弟象前總教練陳瑞振擔任，8月16日將在江蘇無錫主場首戰廣東。

5日舉行的選秀會上，共有16人參與9人中選，其中7位是來自台灣的球員，包括前Lamigo桃猿投手游宗儒、台壽保外野手林嘉玟被天津隊選中，台中台夀保投手楊尊凱、鍾博臣被北京猛虎選中。江蘇鉅馬挑走崇越隼鹰外野手蔡維凡、輔大內野手許庭緯。廣東獵豹選中台北海大內野手劉俊廷。

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中國棒球協會主席陳旭在5日的致詞中表示，「2019年是中國棒球的改革年，各地系列賽事逐漸展開，各個組別近400支隊伍參加比賽。而在十天之後，今年中國棒球項目改革的重點，中國棒球職業聯賽將正式拉開帷幕。」

2019中國棒球職業聯賽將於8月15日拉開序幕，開幕戰由北京猛虎對上天津雄獅，在天津團泊體育中心棒球館開打。例行賽共有18輪、36場比賽，實行主場制，此外還包括5場3勝的總冠軍賽以及全明星對抗賽，賽程將從8月中旬持續到10月底。

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