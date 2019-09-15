女排邀請賽》「排球桂綸鎂」王欣婷復出 心態轉變傳承經驗

王欣婷殺球（記者林正堃攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2019台中銀行盃亞洲女子排球邀請賽在台北體育館持續熱戰，台灣一隊（極速超跑）今先盛後衰，以25：22、20：25、22：25、15：25不敵泰國U23代表隊，無緣連勝。

曾連霸企業排球聯賽得分后，擔任南韓光州世大運掌旗官的「排球桂綸鎂」王欣婷2年前因病宣告退休，如今重返球場，成為台灣一隊的成員，她坦言其實「很緊張」，但心態已與以往不同，現在她希望能將經驗傳承給學妹。

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27歲的王欣婷在6年前發現罹患多發性硬化症，是一種自體免疫系統失衡的疾病，在比賽場上可能會出現身體跟不上眼睛，導致接發球失誤的情況。

儘管王欣婷持續治療，並試著與病魔共處，無奈身體無法負荷高強度比賽，在正要迎接瘋狂歲月的年紀被迫退休，但她並不遺憾，「我打過國家隊，也拚了好幾年的企業聯賽，還很不可思議的擔任掌旗官，球員該經歷的歷程都有，其實退役後讓自己身體休息一下，轉換跑道也不是壞事。」

王欣婷離開球場後，仍繼續為母隊台電效力，服務於網路行銷組，協助攝影等相關工作，晚上有空就自主訓練，投入沙灘排球比賽，接觸三鐵運動，她說：「目前身體狀況都沒太大問題，就是持續觀察。」

王欣婷殺球（記者林正堃攝）

今天台灣一隊出戰泰國U23代表隊，王欣婷雖多在場邊待命，但一上場攻守就有貢獻，賽後也會給予學妹建議。

「阿非」陳菀婷繳出全隊最高17分，陳昱潔的15分居次，台灣一隊明天休兵一天，後天將與台灣二隊（中國人纖）上演「寶島內戰」。

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