中職Live》林宥穎關鍵二壘安 悍將 2：2 兄弟

第二局
二局上，一出局後王正棠、陳品捷連續敲安、悍將攻佔一三壘，陳凱倫遭三振，兩出局後，林宥穎敲出二壘安打，將壘上兩名跑者送回，悍將追平比數。
林宥穎二分打點安打。（記者廖耀東攝）
林宥穎二分打點安打。（記者廖耀東攝）
林宥穎二分打點安打送回王正棠、陳品捷。（記者廖耀東攝）
林宥穎二分打點安打送回王正棠、陳品捷。（記者廖耀東攝）
第一局
一局下，吳東融遭觸身球保送、下一棒 王威晨敲安、兄弟攻佔一三壘。下一棒詹子賢適時安打、帶有一分打點。一出局後，彭政閔擊出高飛犧牲打，兄弟再添1分。
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詹子賢敲安。（記者廖耀東攝）
詹子賢敲安。（記者廖耀東攝）
吳東融回來得到兄弟第1分。（記者廖耀東攝）
彭政閔敲出高飛犧牲打。（記者廖耀東攝）
王威晨回來得分。（記者廖耀東攝）
中信兄弟先發打線
1吳東融 , 2B
2王威晨 , 3B
3詹子賢 , LF
4陳子豪 , RF
5彭政閔 , DH
6張志豪 , CF
7林智勝 , 1B
8高宇杰 , C
9王勝偉 , SS
先發：紐維拉
兄弟先發投手紐維拉。（記者廖耀東攝）
富邦悍將先發打線
1張正偉 , RF
2林哲瑄 , CF
3范國宸 , 1B
4林益全 , DH
5高國麟 , 3B
6王正棠 , 2B
7陳品捷 , LF
8陳凱倫 , SS
9林宥穎 , C
先發：陳仕朋
富邦悍將先發投手陳仕朋。（記者廖耀東攝）