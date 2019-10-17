台灣大賽》桃猿大勝兄弟完成三連霸 恰恰引退畫下遺憾句點

桃猿隊奪下3連霸。（記者廖耀東攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕今天台灣大賽第5戰，Lamigo桃猿全場火力全開，最終就以20：3大勝中信兄弟，戰績4勝1敗順利登頂，桃猿6年豪取5冠，成為繼兄弟象、味全龍、統一獅之後，中職史上第四支三連霸球隊，也為桃猿轉賣日本樂天集團畫下圓滿句點。

桃猿隊奪下3連霸。（記者廖耀東攝）

兄弟球星「恰恰」彭政閔儘管昨天賽後喊話，希望複製新人年1勝3敗逆境奪冠的奇蹟，只是事與願違，最後以大比分差落敗，這也是恰恰職業生涯最後一戰，6年5度打台灣大賽都未能奪冠，生涯總冠軍停留在4座，徒留遺憾。

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彭政閔職棒生涯遺憾謝幕。（記者廖耀東攝）

此役兄弟洋投紐維拉先發表現大崩盤，首局僅解決兩人次就狂失8分承擔敗投，總計被敲4安、奉送4次四壞保送，單局用48球破台灣大賽紀錄，這局桃猿狂灌9分奠定勝基。

今年台灣大賽兄弟洋投群表現極差，包括紐維拉、萊福力、赫猛，3人總計投16局多達21分責失分，防禦率是破表的11.81，成為兄弟無法登頂關鍵因素。

首局狂得9分，桃猿毫不留情繼續搶分，前6局僅第5局尚未得分，其中第4、6局都打下4分，讓比賽勝負無懸念，全場林承飛、劉時豪、林立、陳俊秀開轟，打得兄弟投手群抬不起頭來。

劉時豪今天靠滿貫砲獲選單場MVP，連兩年台灣大賽轟滿貫砲，尼克斯先發6局被敲6安，失1分拿下勝投，一掃前役先發0.1局狂失8分陰霾。

桃猿隊6年奪5冠。（記者林正堃攝）

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