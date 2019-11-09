體操》第二屆華南「小小體操訓練營」 李智凱透露客串教練心聲

李智凱（右）擔任教練，指導小選手。（官方提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2019華南銀行第二屆「小小體操營」今於高雄左營國家運動訓練中心舉辦，由國家隊教練林育信、「鞍馬王子」李智凱、黃克強擔任營隊總教練，將國際賽的寶貴經驗分享給小選手，鼓勵他們在追逐體操夢的路上努力不懈。

2019年華南銀行再度舉辦「小小體操營」活動，11月9、10日分兩日進行，今天從學員中選出1名MVP，鄭丞佑經評選後獲得「台灣－東京來回機票及酒店住宿」獎勵，在2020年赴東京近距離體驗奧運盛事，為心目中的偶像加油。

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李智凱在國際賽表現大放異彩，今他在訓練營化身教練指導小選員，協助小選手透過一日的扎實訓練，強化原有的基礎，體驗一日國手生活

對於第2年擔任教練，李智凱表示，「去年我只是在體驗，今年讓我想到小時候教練的教導時的辛苦，每一次的指導，都需要做很多準備。」

至於另名體操好手黃克強則表示，帶小選手其實比自己練還辛苦，「畢竟小朋友都很活潑而且無限體力，也很開心看到他們那麼享受在其中。」

黃克強透露，右手肘傷勢已持續半年，目前短期目標為找回身體健康，「可以的話，真的很想在明年奧運舞台亮相。」林育信也表示，會盡全力協助他。

明天訓練營將首度開放民眾報名，限量50個名額，讓更多熱愛體操的小朋友能夠參與體操營接受「國家級」教練團指導，並一睹李智凱的風采。

教練團也將在課程結束後選出一名「未來之星」，能擁有參與下屆小小體操營優先權，希望藉由本次活動可以激發更多小朋友們對體操的喜愛。

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