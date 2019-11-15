台日韓明星公益棒球賽連打3天 3張發票即可換入場門票

上百位台日韓藝人齊聚桃園較量球技。（閃亮明星棒球隊提供）

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕「亞洲盃台灣韓國日本演藝明星棒球公益經典賽」今起一連3天，由台日韓3地演藝明星組成的3支球隊在桃園青埔棒球場進行5場球賽，這是首度由台日韓3國出動大批演藝明星參賽。主辦單位表示，此次賽事由台灣閃亮之星明星棒球隊邀請，南韓HAN STAR 明星棒球聯隊及日本演藝棒球聯隊共同協辦，民眾只須要拿有效發票3張，就可以換得入場門票一張，換票地點可上網（https://reurl.cc/6gbVY5）查詢。

今天開打之前，三隊先禮後兵，上午齊聚桃園喜來登酒店出席記者會。台灣隊代表許效舜以地主的身份歡迎日韓球員來台交流，還說要送上「高梁酒」讓日韓球員品嚐；日本隊由「黃金傳說」主持人遠藤章造和其他綜藝諧星一同登台亮相，出場氣勢十足，放話「日本隊一定嬴」；韓國隊則是派出不少韓劇的「婆媽殺手」，最近在12強棒球賽當中，南韓隊遭到台灣隊痛宰，是否要來報一箭之仇？南韓隊幽默的說：「反正13強都輸了，現在壓力比較小了！」

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主辦單位表示，此次公益賽事所有募得發票、經費及物資，扣除活動開銷，將全數捐給台灣向陽關懷協會及BiG行動夢想家基金會，作為照顧及安置失智老人與扶幼計畫中心籌備運用，讓失智老人與缺乏妥善照顧的孩童，擁有健康妥善的生活，讓真正需要援助的人得到實質的照顧。

桃園喜來登飯店執行長李弘信（右）今出席明星公益棒球賽記者會，以行動支持公益賽事；藝人許效舜（中）、NONO（左）等人也全力投入這次活動。（閃亮明星棒球隊提供）

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