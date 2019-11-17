12強》個人獎項出爐！ 張奕、王威晨雙雙得獎

張奕好投奪全明星世界隊先發投手，王威晨摘最佳三壘手。（資料照）

〔特派記者倪婉君／日本東京報導〕台灣隊先發投手張奕在本屆12強賽大放異彩，在今天閉幕典禮奪下全明星世界隊先發投手，台灣隊三壘手王威晨本屆攻守俱佳，也獲選全明星隊三壘手。

張奕在預賽對委內瑞拉先發7局，複賽對南韓先發6.2局皆無失分，13.2局僅被敲8安、飆10K，不但拿下2勝，防禦率更是完美的零。台灣隊總教練洪一中也坦言很驚喜，「一開始大家也在懷疑張奕，都在問說：『他可以嗎?』結果他表現這麼好。」

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值得一提的是，最佳後援投手由美國隊狄克森獲得，他是張奕在歐力士的隊友，還曾在8月8日替張奕守下日職一軍首勝的勝利。

全明星世界隊由11人組成，包括美國隊有4人獲選，日本、南韓、台灣各2人，墨西哥也有1人。日本隊在冠軍戰以5：3擊敗南韓，本屆賽事最有價值球員則由鈴木誠也拿下。

2019世界12強賽全明星隊名單。（圖取自WBSC推特）

2019 世界12強賽全明星隊

先發投手 張奕（台灣）

後援投手 狄克森（美國）

捕 手 克拉茲（美國）

一壘手 達爾貝（美國）

二壘手 菊池涼介（日本）

三壘手 王威晨（台灣）

游擊手 金河成（南韓）

外野手 鈴木誠也（日本）

外野手 瓊斯（墨西哥）

外野手 李政厚（南韓）

指定打擊 魯克（美國）

2019 世界12強賽MVP：鈴木誠也（日本）

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