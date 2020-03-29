籃球》只剩這裡有比賽！台灣女籃再見放槍 意外登知名美媒

楊婉琳終場前上籃放槍，錯失贏球機會，難過掉下眼淚 （資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕受到武漢肺炎影響全球體壇幾乎停擺，台灣是少數還有閉門開打運動賽事的國家，日前UBA女子組四強賽佛光大學再見放槍戲碼，就獲得了美國最大體育雜誌《運動畫刊》關注，撰文報導這令人心碎的一幕。

UBA佛光對世新之戰登上美國《運動畫刊》報導。（取自網頁）

當時衛冕軍佛光大學和世新大學鏖戰到三度延長，最後關頭僅以1分落後世新，佛光搶到籃板球後，楊婉琳竟在無人防守的情況下上籃失手，形成再見放槍，遺憾遭淘汰。

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全美體育賽事受到疫情停擺，《運動畫刊》前天特地報導了台灣的這場比賽，以令人心碎的方式告終結束比賽作為標題，還寫下：「感謝主，我們有真正的比賽了」，並引述播報員當時的點評：「這真是令人難以置信！」

美國體育記者Timothy Burke也上傳了比賽片段在他的推特，不過可能是台灣女籃球員習慣留短髮，下方竟有美國網友吐嘈：「我看了3次才能確定這是男子還是女子籃球」。

I just watched the end of a Taiwanese national championship game that ended in triple overtime in the most heartbreaking possible manner. The team in white was down one. pic.twitter.com/PB9Oj8s1ys — Timothy Burke （@bubbaprog） March 27, 2020

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