籃球》只剩這裡有比賽！台灣女籃再見放槍 意外登知名美媒

楊婉琳終場前上籃放槍,錯失贏球機會,難過掉下眼淚 (資料照,記者林正堃攝)

〔體育中心/綜合報導〕受到武漢肺炎影響全球體壇幾乎停擺,台灣是少數還有閉門開打運動賽事的國家,日前UBA女子組四強賽佛光大學再見放槍戲碼,就獲得了美國最大體育雜誌《運動畫刊》關注,撰文報導這令人心碎的一幕。

UBA佛光對世新之戰登上美國《運動畫刊》報導。(取自網頁)

當時衛冕軍佛光大學和世新大學鏖戰到三度延長,最後關頭僅以1分落後世新,佛光搶到籃板球後,楊婉琳竟在無人防守的情況下上籃失手,形成再見放槍,遺憾遭淘汰。

請繼續往下閱讀...

全美體育賽事受到疫情停擺,《運動畫刊》前天特地報導了台灣的這場比賽,以令人心碎的方式告終結束比賽作為標題,還寫下:「感謝主,我們有真正的比賽了」,並引述播報員當時的點評:「這真是令人難以置信!」

美國體育記者Timothy Burke也上傳了比賽片段在他的推特,不過可能是台灣女籃球員習慣留短髮,下方竟有美國網友吐嘈:「我看了3次才能確定這是男子還是女子籃球」。

I just watched the end of a Taiwanese national championship game that ended in triple overtime in the most heartbreaking possible manner. The team in white was down one. pic.twitter.com/PB9Oj8s1ys