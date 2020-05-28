NBA》趕搭最後一舞熱潮 聖堂射手稱波總這點和喬丹一模一樣

D.格林。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕帕波維奇（Gregg Popovich）是聯盟公認的好教練，生涯所獲的榮耀不計其數，但現在他曾經的子弟兵D.格林（Danny Green）在這波《最後一舞》熱潮中，將自己的恩師比喻為馬刺隊的喬丹（Michael Jordan）。

D.格林曾在帕波維奇的麾下效力八年，他在參加ESPN的《WYD?》節目時提到，他認為帕波維奇讓他想起了喬丹，因為他們擁有了同樣的特質，那就是不在意他人的看法和感受，只為了讓球隊的實力提升，就必須在場上時對身邊的所有人刻薄與嚴厲，這是他們兩個都擁有的特質，而這不是一般人能夠做到的。

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帕波維奇治軍風格十分嚴厲，在場上時經常飆罵子弟兵，連曾經效力馬刺的長人普度（Will Perdue）表示，帕波維奇總是用著自己的方式激勵球員，同時只要你表現不佳，他絕對會毫不猶豫把你趕下場。

通常大家在看完最後一舞時都會拿湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）或詹姆斯（LeBron James）與喬丹比較，但D.格林並沒有這麼做，反而最先想到的是自己曾經的教練帕波維奇，這樣的回答不僅出乎意料，同時還能看出帕波維奇對於D.格林的生涯造成了多大的影響。

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