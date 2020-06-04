籃球》人權鬥士林書豪提「六四」！挑戰中國禁忌話題

林書豪在微博上提到自己的飲食挑戰吃了六個漢堡、四個披薩。（圖片取自微博）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕時值中國六四天安門事件31週年，昨天林書豪卻於微博上傳大胃王挑戰影音，大吃「六個漢堡、四個披薩」，由於「六、四」這陣子在中國可是絕對禁忌數字，不禁令敏感的網友們大感好奇，還爭相留言：「我們懷念他」、「瘋狂挑戰底線」、「要被封殺了」。

六四天安門事件一直是中國的禁忌，任何相關消息均遭官方刪除，尤其近來凡「8」、「9」、「6」、「4」（1989年6月4日）這4個數字，更不能輕易出現，即使中國網友想突破封鎖，也會慘遭嚴厲審查，只能以「5月35日」或「8的平方日」等方式來代替。不知是故意或巧合，昨天中午豪小子居然在微博大秀自己狂啖「六」個漢堡、「四」個披薩，更迥異的是，這段影音居然沒被強迫刪除，還吸引逾萬人次觀看，甚至有人好奇「小粉紅」怎麼如此收斂，並嘲諷「你們是忘記了，還是害怕想起來？」

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受武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，中國CBA職業男籃自今年1月底停賽迄今，直到6月20日才確定重啟，目前無球可打的人氣外援林書豪，持續關注美國種族歧視問題，近來還發聲呼籲「亞裔挺黑人」，形同「人權鬥士」言論，卻也引發網友熱議。

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