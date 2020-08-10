高球》高效率！復賽2個月奪2冠 森川科林PGA錦標賽封王

日裔美籍好手森川科林在PGA錦標賽封王。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕四大賽之一的PGA錦標賽今進行最後一輪，日裔美籍好手森川科林揮出64桿，以總桿267桿奪冠，這是他生涯首座大賽冠軍，也是他在復賽後拿下的第2冠，世界排名將上升到第5，並收下198萬美元冠軍獎金。

這是森川科林首度參與PGA錦標賽，並在前3輪都繳出6字頭成績。今他在前9洞穩紮穩打抓下2博蒂，轉場後，先在第10、14洞抓鳥，並在第16洞射下老鷹，且全場沒有柏忌，以64桿繳卡，最終以2桿之差封王。

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日裔美籍好手森川科林在PGA錦標賽封王。（法新社）

23歲的森川成為史上第6位在24歲以前拿下大賽冠軍的選手。（法新社）

森川科林在復賽後狀況不俗，他在嘉信挑戰賽拿下第2名，並在7月中的工作日慈善公開賽奪冠，本週高捧生涯首座大賽冠軍，他說：「這些時刻我得牢牢地記住。」23歲的森川，成為史上第6位在24歲以前拿下大賽冠軍的選手，而過去能在23歲拿下PGA錦標賽冠軍的，也只有伍茲、麥克羅伊以及「金熊」尼克勞斯3人。

前球王伍茲今天則是抓下5博蒂、吞下2柏忌，以67桿繳卡，並以總桿279桿，拿下並列第37名。

伍茲並列第37名。（法新社）

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