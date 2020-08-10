自由車》挑戰台灣東西南北4極點 單車運動正夯

2020極點慢旅-極西點國聖港燈塔暨雲林濱海小鎮自行車慢遊活動將在雲林舉行。（記者廖聿偉攝）

〔體育中心／綜合報導〕「臺灣自行車節」系列「Light up Taiwan極點慢旅」活動成為近年單車熱愛者的熱門首選，今年受到疫情影響，自行車輕旅行正夯。「2020極點慢旅-極西點國聖港燈塔暨雲林濱海小鎮自行車慢遊活動」將在雲林舉行，以短距離輕鬆慢騎及長距離挑戰的騎乘方式，讓民眾體驗騎車樂趣，享受樂活生活。

「Light up Taiwan極點慢旅」活動，是以臺灣周邊美麗的海洋與東西南北4個極點特色的「燈塔」為主題，搭配自行車活動，吸引民眾前往旅遊，4極點燈塔各具特色的自行車旅遊路線，引領民眾尋訪燈塔美麗的身影及壯闊的藍海濤聲外，更提供地方小鎮食、宿、遊、購、行資訊，鼓勵遊客探訪周邊小鎮，體驗臺灣小鎮美妙的景色與濃厚的人情。

請繼續往下閱讀...

本活動預計將在9月19日及9月20日登場，活動內容包含西濱夕陽騎遊及探訪雲林小鎮秘境兩大主題，活動還規劃有兒童滑步車、在地美食與農特產品市集，並贈送物超所值的「Light up Taiwan」獨家設計款運動防風抗UV太陽眼鏡。

交通部觀光局林佩君主任秘書表示，歡迎全國自行車車友們在9月19日來到臺南市七股區，這裡不僅有豐富的鹽業文化，還可以大啖新鮮美味在地海產，極西點國聖港燈塔私房秘境，宛如台版撒哈拉沙漠開闊景色的頂頭額沙洲，是臺灣西岸少有的充滿異國特色地形，更是網美們狂推的打卡熱門景點，絕對值得大家親身體驗自行車慢旅。

今年極點慢旅-極西點活動除了以兩場獨具特色的自行車慢遊路線活動，引領民眾尋訪燈塔美麗的身影及悠閒的海景，遊客還可於11月30日前跟著雲嘉南濱海國家風景區遊玩攻略，到達極西點與國聖港燈塔拍照打卡後，掃碼上傳到活動網頁，並填妥資料，就可獲得免費極西點國聖港燈塔到訪證書，是非常值得解鎖收藏的紀念禮物。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法