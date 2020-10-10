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中職Live》林靖凱棒打米蘭達扳平戰局 獅1：1象

2020/10/10 18:50

第五局

5上，陳鏞基獲得四壞球保送，林祖傑犧牲觸擊，一壘跑者推進至二壘，江亮緯也獲得保送，形成一二壘有人，林靖凱適時敲出右外野安打，打回追平分。

第四局

4上，林安可獲得四壞球保送，隨即盜二壘失敗，蘇智傑擊出二壘滾地球出局，高國慶敲出右外野飛球遭接殺，形成3人出局。

4下，詹子賢獲得四壞球保送，江坤宇敲出三壘滾地球，陳鏞基傳二壘時林靖凱發生接球失誤，單場第2度失誤，兄弟攻佔一二壘，陳子豪擊出二壘滾地球形成雙殺，跑者上到三壘，潘志芳敲出內野滾地球刺殺，無法送回第2分。

第一局

1上，米蘭達首局投出三上三下，先三振掉陳傑憲，林安可擊出中間滾地球遭刺殺，蘇智傑敲出中外野深遠飛球遭接殺。

1下，統一獅先發投手江辰晏對岳東華投初四壞球保送，張志豪敲出一二壘間穿越安打，形成二三壘有人。周思齊在1人出局後敲出中外野落地安打，幫助兄弟先馳得點。

雙方先發打序

統一獅

1. 陳傑憲 CF

2. 林安可 RF

3. 蘇智傑 DH

4. 高國慶 1B

5. 陳鏞基 3B

6. 林祖傑 SS

7. 江亮緯 LF

8. 林祐樂 C

9. 林靖凱 2B

先發投手:江辰晏

中信兄弟

1. 岳東華 2B

2. 張志豪 CF

3. 蘇緯達 1B

4. 周思齊 DH

5. 詹子賢 LF

6. 江坤宇 SS

7. 陳子豪 RF

8. 潘志芳 3B

9. 陳家駒 C

先發投手: 米蘭達

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