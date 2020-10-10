中職Live》富邦形成滿壘、王溢正4局遭換 富邦5：1桃猿

第五局

五局上，高國麟擊出左外野方向安打，辛元旭擊出右外野方向安打，陳凱倫獲四壞球保送，樂天桃猿換投黃子鵬。

第四局

四局下，郭嚴文獲四壞球保送，林承飛二壘飛球遭接殺，詹智堯擊出雙殺打，三出局。

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四局上，林宥穎擊出穿越安打，李宗賢擊出右外野方向安打，高孝儀犧牲觸擊，跑者攻佔二三壘，張進德擊出帶有2分打點二壘安打，富邦悍將5：1樂天桃猿，高國輝擊出左外野方向一壘安打，一三壘有人，范國宸擊出雙殺打，三出局。

第三局

三局下，藍寅倫游擊方向滾地球遭刺殺，林泓育二壘飛球遭接殺，陳俊秀擊出三壘滾地球，三壘守傳球失誤，打者上一壘， 廖健富左外野方向飛球遭接殺，三出局。

三局上，高國輝中外野方向飛球被接殺，范國宸左外野方向深遠飛球遭接殺，二出局，高國麟擊出右外野方向飛球落地形成一壘安打，辛元旭敲出中外野方向安打，接著陳凱倫游擊方向滾地球封殺往二壘跑者，三出局。

第二局

二局下，林承飛遭三振，詹智堯二壘滾地球遭刺殺，陳晨威遭四壞球保送，林立游擊後方飛球被接殺，三出局。

二局上，陳凱倫三壘滾地球遭刺殺，林宥穎敲出右外野方向安打，李宗賢擊出中間方向穿越安打，一二壘有人，高孝儀一壘界外球遭接殺，張進德游擊方向飛球遭接殺，三出局。

第一局

一局下，陳晨威遭四壞球保送，林立、藍寅倫遭三振，一壘跑者盜壘成功，林泓育擊出帶有一分打點安打，富邦悍將3：1樂天桃猿，陳俊秀擊出中右外野落地安打，一三壘有人，廖健富獲四壞球保送，滿壘，郭嚴文二壘滾地球遭刺殺，三出局。

一局上，李宗賢游擊滾地球遭刺殺，高孝儀獲四壞球保送，張進德一壘界外球遭接殺，一壘跑者盜壘成功，高國輝獲四壞球保送，范國宸帶有2分打點二壘安打，富邦悍將2：0樂天桃猿，投手暴投跑者上三壘，高國麟擊出帶有1分打點二壘安打，富邦悍將3：0樂天桃猿，辛元旭游擊滾地球遭刺殺，三出局。

雙方先發打序

富邦悍將先發打線：

李宗賢 , SS

高孝儀 , CF

張進德 , DH

高國輝 , LF

范國宸 , 1B

高國麟 , RF

辛元旭 , 3B

陳凱倫 , 2B

林宥穎 , C

先發投手：邦威

樂天桃猿先發打線：

陳晨威 , CF

林立 , 3B

藍寅倫 , LF

林泓育 , C

陳俊秀 , 1B

廖健富 , DH

郭嚴文 , 2B

林承飛 , SS

詹智堯 , RF

先發投手：王溢正

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