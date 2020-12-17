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SBL》台灣新歸化球員？ 九太布蘭登「無私」率隊賞璞園7連敗

2020/12/17 20:37

布蘭登抄截後輕鬆雙手灌籃。（記者廖振輝攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕九太科技為了揮別上季爐主之臭名，本季找來打過NBA的布蘭登助拳，今日他再度大秀驚人彈跳能力，還發揮牽制力，讓本土射手有空檔出手的機會，最終九太以88：68獲勝，也賞給璞園開季7連敗。

布蘭登此仗繳出24分、13籃板、3助攻及3抄截，且他出手13次、命中10球，效率極高。值得一提的是，他對於成為台灣隊新歸化球員並不排斥。

九太另一大將于煥亞8投7中包括3顆三分球，挹注全隊次高17分，蘇奕晉11分進帳，至於板凳暴徒余純安也拿下14分，團隊共砍進11顆三分球，打得璞園潰不成軍。

九太主帥劉嘉發大讚布蘭登的表現，尤其對本土球員的進攻能力又十分信任，只要隊友獲得空檔，他就會無私地把球傳出，絕不會自己蠻幹。

至於璞園昨天延長賽不敵台銀，今日更在上半場一度落後九太33分，洋將喬丹雖攻下14分、9籃板及3助攻，但畢竟不少隊友經驗都稚嫩，使他在場上越打越無力，總教練顏行書坦言，喬丹在場上做的事情太多，但隊友都無法幫助他，確實讓他打得十分無力。

璞園建築洋將喬丹（右）左手運球切入。（記者廖振輝攝）

九太科技余純安（左）投進一記三分球後擺出霸氣姿勢。（記者廖振輝攝）

璞園建築盧峻翔（右）抄截九太科技余純安（左）後發動快攻。（記者廖振輝攝）

璞園建築洋將喬丹（中）持球，遭遇九太科技余純安（左）、于煥亞（右）包夾防守。（記者廖振輝攝）

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