SBL》感謝呂政儒替他出頭！「喬丹女婿」硬起來助裕隆末節逆轉九太

克里斯馬斯第4節獨攬12分，他全場攻下26分、11籃板，率領裕隆終場以97：82逆轉九太科技。（記者王藝菘攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕第18季超級籃球聯賽今於和平籃球館開打，裕隆頭號大將呂政儒第3節因吞下2次違反運動精神犯規遭驅逐出場，但他們末節奮起拉出12：0的攻勢，終以97：82逆轉九太科技。

此仗戰況激烈，第3節雙方還打出火氣，九太長人吳宏興在籃下卡位時打到斑霸的臉，接著又撞到裕隆洋將克里斯馬斯，讓呂政儒忍無可忍，上前為隊友出氣，直接上前拐了吳宏興一把，之後他因快攻防守拉人，兩次動作被判違反運動精神犯規，遭驅逐出場。

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「喬丹女婿」克里斯馬斯（Rakeem Christmas）看到呂政儒替他爭口氣，他說：「我真的很感動，也讓我們更下定決定要替隊長（呂政儒）打回這場勝利。」

呂政儒。（記者王藝菘攝）

頭號大將呂政儒遭驅逐，非但沒有消退裕隆士氣，反而激起全隊的反攻鬥志，尤其克里斯馬斯第4節獨攬12分，他全場攻下26分、11籃板，成為球隊奪勝的關鍵人物。

呂政儒留下16分、3籃板成績，李愷諺則有15分、11籃板、7助攻的全面表現，林宜輝贊助11分，至於九太以布蘭登（Branden Dawson）23分、12籃板最佳，「板凳暴徒」余純安挹注19分，但他們僅打了3節好球，無緣奪下5連勝。

李愷諺。（記者王藝菘攝）

于煥亞。（記者王藝菘攝）

斑霸。（記者王藝菘攝）

胡凱翔。（記者王藝菘攝）

布蘭登。（記者王藝菘攝）

第18屆SBL超級籃球聯賽，九太對裕隆，進場觀賽的觀眾不多。（記者王藝菘攝）



第18屆SBL超級籃球聯賽，九太對裕隆，進場觀賽的觀眾不多。（記者王藝菘攝）



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