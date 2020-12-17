SBL》最強34歲！裕隆林宜輝爆砍生涯新高32分 率隊勝台銀

裕隆林宜輝（右）攻下生涯新高32分。（記者廖振輝攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕裕隆「男模」呂政儒今日傷癒歸隊，為球隊注入不同能量，尤其34歲老將林宜輝更是力挺，全場手感熱得發燙，攻下生涯新高32分，率隊以81：65擊敗台銀。

裕隆洋將克里斯馬斯因腳踝扭傷持續高掛免戰牌，還好有林宜輝挺身而出，此仗18投13中，包括4顆三分球，攻下32分、6籃板及2助攻，生涯首度單場得分破30大關，徹底揮別昨天對台啤16投2中的低迷。

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林宜輝過去生涯最多得分為28分，分別在2008年第5季對米迪亞、2011年第9季對璞園、2019年第16季對台啤所創，如今在34歲之際改寫個人新高，他說：「很開心今天贏球，我手風確實不錯，才可以創下生涯新高分。」

呂政儒從9月夏季挑戰賽結束後就因傷缺陣，直到今日才傷癒歸隊，總教練邱大宗表示，呂政儒歸隊有穩定軍心的作用，使球隊恢復原來的面貌。不過，呂政儒手感有待加強，他7次出手僅中1球。

台銀昨日延長賽才擊敗璞園，此仗三分球手感低迷，21投僅3中，只有謝宗融持續打出競爭力，他繳出18分、15籃板，陳侑昫進帳11分，其餘人得分都未達雙位數。

裕隆林宜輝（左）底線切入，力抗台銀周暐宸（右）防守。（記者廖振輝攝）

裕隆洋將斑霸（左）搶在台銀張博勝（右）之前摘下籃板球）。（記者廖振輝攝）

裕隆呂政儒（前）傷癒復出。（記者廖振輝攝）

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