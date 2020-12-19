P+聯盟》聯盟「第一次」紀錄 夢想家楊敬敏包辦3個

台新夢想家球員楊敬敏為P+聯盟投進第一球。（記者廖耀東攝）

〔體育中心／綜合報導〕二十年磨一劍的P. LEAGUE+元年首戰比賽今日在彰化體育場登場，由地主台新夢想家大戰台北富邦勇士，吸引近滿場球迷進場看著歷史性的戰役，而聯盟今日整理出P+聯盟的第一次，其中轟30分的楊敬敏更自行包辦3個第一次，無奈未能幫助球隊獲勝。

此仗手感發燙的楊敬敏砍進5顆三分球，轟下30分，且他在開賽1分50秒進球，更別具意義，因這顆進球是P+聯盟首顆，他確定能夠歷史留名，聯盟隨即將該顆比賽用球進行保管，紀念歷史性的一刻。

請繼續往下閱讀...

從SBL、中國CBA、ABL到如今能站上台灣等了許久的職籃舞台，楊敬敏此役奮力演出，也是聯盟首位站上罰球線的球員，他對生涯尾聲還能站上職籃舞台感到開心。

至於首戰幫助富邦勇士贏球的「野獸」林志傑則是聯盟首位吞下犯規的球員，事實上，38歲的野獸是P+聯盟現役最老，但他照樣發揮價值，關鍵時刻用三分球幫助球隊獲勝，證明寶刀未老。

以下為P+聯盟「第一次」各項紀錄：

第一個進球 – 福爾摩沙台新夢想家 楊敬敏

第一個2分球 – 福爾摩沙台新夢想家 楊敬敏

第一個3分球 – 福爾摩沙台新夢想家 塔克（Anthony Tucker）

第一個罰球 – 福爾摩沙台新夢想家 楊敬敏

第一個抄截 – 台北富邦勇士 蔡文誠

第一個助攻 – 福爾摩沙台新夢想家 楊盛硯

第一個灌籃 – 台北富邦勇士 辛特力（Michael Singletary）

第一個進攻籃板 – 台北富邦勇士 蔡文誠

第一個防守籃板 – 福爾摩沙台新夢想家 楊盛硯

第一個阻攻 – 台北富邦勇士 辛特力（Michael Singletary）

第一個犯規 – 台北富邦勇士 林志傑

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法