HBL》最強新人張聿嵐領軍 陽明力拚淡商盼再演「綠色奇蹟」

陽明高中超級新人張聿嵐。（記者林岳甫攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕HBL高中籃球聯賽週末在台北小巨蛋點燃戰火，今年陽明高中在超級新人張聿嵐助拳之下闖進4強，首戰將先碰上衛冕軍淡水商工。雖然對手實力強勁又有身高優勢，但陽明曾在97學年度演出「綠色奇蹟」，陽明總教練李台英透露，確實曾以這個例子鼓勵球員，也希望她們用沒有包袱的心態去迎戰對手。

陽明曾在97學年度扳倒當時強權海山高中，力阻對手4連霸，最後拿下亞軍締造「綠色奇蹟」。今年陽明再度闖進4強，又要碰上實力堅強的衛冕軍淡商，李台英表示，確實曾以這個例子鼓勵球員，「學姊有這樣的前例，我希望她們不要有包袱，無論輸贏就好好去拚。」

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面對坐擁郭虹廷、趙云楓、蕭豫玟三塔的淡商，李台英表示，由於對手一半得分都來自禁區，已針對這部分下功夫。此外，目前主控鄧詠心已經歸隊，李台英認為，對於球隊士氣、戰力都有所提升。

今年首度登上小巨蛋舞台的張聿嵐表示，當然還是會緊張，但還是要告訴自己沒有壓力，放開來打。對於這季有機會問鼎新人后，張聿嵐說：「期待是必然的，但還是以團隊為主，更重要的是要和大家一起表現好。」

淡水商工助教李宥叡坦言，壓力一定會有，但找了大隊學姊，模擬陽明的陣型做準備，另外也針對外線部分做加強，而不會只有內線攻勢。

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