錯失追平三分彈、湖人苦吞2連敗 今日NBA戰績

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湖人球星庫茲馬哨前追平三分失利，湖人吞二連敗。（美聯社）
活塞129：105暴龍
溜馬114：111騎士
七六人131：123爵士（OT）
籃網132：114火箭
老鷹115：112魔術
黃蜂135：102灰狼
公牛128：124鵜鶘
獨行俠87：78雷霆
拓荒者108：106勇士
國王123：120湖人
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