美洲盃》「天使」迪馬里亞關鍵進球 梅西獲國家隊生涯首冠

梅西奪下生涯國家隊首冠。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕阿根廷今天在美洲盃與巴西展開激烈交手,靠著「天使」迪馬里亞(Angel Di Maria)在第22分鐘的進球,以1:0擊敗巴西獲得美洲盃冠軍,阿根廷隊長梅西(Lionel Messi)也奪下個人在國家隊生涯效力長達16年來的第一座冠軍。

兩隊此役打得相當火熱,剛開賽第3分鐘就出現首張黃牌,比賽第22分鐘,迪馬里亞接獲保羅(Rodrigo de Paul)精妙傳球,隨後輕巧地一挑,讓球越過巴西門將艾德森(Ederson),成功進球得分,阿根廷取得1:0領先。

Dropped several times last month, Angel Di Maria has put Argentina ahead!pic.twitter.com/YRbQUS2OLJ