美洲盃》「天使」迪馬里亞關鍵進球 梅西獲國家隊生涯首冠

梅西奪下生涯國家隊首冠。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕阿根廷今天在美洲盃與巴西展開激烈交手，靠著「天使」迪馬里亞（Angel Di Maria）在第22分鐘的進球，以1：0擊敗巴西獲得美洲盃冠軍，阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）也奪下個人在國家隊生涯效力長達16年來的第一座冠軍。

兩隊此役打得相當火熱，剛開賽第3分鐘就出現首張黃牌，比賽第22分鐘，迪馬里亞接獲保羅（Rodrigo de Paul）精妙傳球，隨後輕巧地一挑，讓球越過巴西門將艾德森（Ederson），成功進球得分，阿根廷取得1：0領先。

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Dropped several times last month, Angel Di Maria has put Argentina ahead!pic.twitter.com/YRbQUS2OLJ — Goal （@goal） July 11, 2021

《ESPN》指出，這球是迪馬里亞自2018年對法國進球後的首度進球，中斷他生涯最長的國家隊13場比賽進球乾旱。

迪馬里亞在第22分鐘踢進關鍵一球。（法新社）

下半場雙方打得更加激烈，落後的巴西進攻相當積極，第51分鐘時巴西理查利森（Richarlison）雖然進球，但裁判舉起越位的旗幟不算，接著巴西持續進攻阿根廷球門，但總是差臨門一腳，而梅西在正規時間將至時一度進逼球門，然後卻因為太過小心沒能成功射門，最終阿根廷在傷停補時結束後成功以1：0擊敗巴西。

這座美洲盃冠軍，不僅是梅西國家隊生涯第五度挑戰決賽後收下的第一座冠軍，也是阿根廷自1993年後首度拿下美洲盃冠軍。

巴西球星內馬爾輸球後在場上痛哭。（路透）

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