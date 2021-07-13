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美洲盃》阻止隊友在巴西隊傷口上灑鹽 梅西暖舉曝光被讚翻（影音）

2021/07/13 22:22

梅西拿下國家隊生涯首冠。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕阿根廷先前在美洲盃冠軍賽以1：0擊敗巴西，阿根廷隊長梅西（Lionel Messi）也奪下個人在國家隊生涯效力長達16年來的第一座冠軍，奪冠後梅西雖然欣喜若狂，賽後慶祝奪冠時制止隊友唱歌調侃輸球的巴西，暖心舉動和大將之風也被讚爆。

美洲盃冠軍戰，「天使」迪馬里亞（Angel Di Maria）接獲保羅（Rodrigo de Paul）精妙傳球，隨後輕巧地一挑，讓球越過巴西門將艾德森（Ederson）進球得分，最後阿根廷就靠著這一球拿下美洲盃冠軍。

這座美洲盃冠軍，不僅是梅西國家隊生涯第五度挑戰決賽後收下的第一座冠軍，也是阿根廷自1993年後首度拿下美洲盃冠軍，阿根廷全隊欣喜若狂，奪冠後就開心地在場邊又唱又跳，而送精彩助攻的保羅，有點興奮過頭，想唱歌嘲諷輸球的巴西，不過梅西卻馬上停止慶祝，並對保羅搖搖手指，要求他不能不尊重對手。

梅西超有風度的舉動全被攝影機捕抓下來，大獲媒體、球迷和網友好評。而生涯首度奪下國家隊冠軍的梅西，賽後也感性在社群媒體發文，「我想把這次的成功獻給我的家人，他們一直給予我前進的力量，還有我深愛的朋友，以及所有支持我們的人，尤其是4500萬阿根廷人都被這該死的病毒影響。」

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