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歐國盃》PK失手遭種族歧視 英格蘭球星：我絕不會為了我是誰而道歉

2021/07/13 11:29

拉許福特。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕歐國盃冠軍戰，英格蘭3名在PK大戰罰丟點球的黑人球星受到球迷種族歧視攻擊，其中一人拉許福特（Marcus Rashford）今天發表聲明：「我絕對不會為了我是誰而道歉。」

英格蘭相隔55年闖進大賽冠軍戰，一路鏖戰到PK大賽，最後拉許福特和桑喬（Jadon Sancho）、薩卡（Bukayo Saka）紛紛失手，英格蘭以2:3飲恨。賽後3人膚色成焦點。

拉許福特今天在推特發表聲明寫到：「我覺得自己讓所有人失望了，決賽，55年，PK賽，歷史。我只能說對不起。」

「整天都可以聽到人們批評我的表現，我的點球還不夠好，它本該進的，但我永遠不會為了我是誰、我來自哪裡而道歉。」他說。

「穿著胸前有著三獅軍團的衣服，然後看見家人在好幾萬觀眾當中為我加油，沒什麼還要比這更自豪。我是Marcus Rashford，一名來自曼徹斯特南部威辛頓和威森肖的23歲黑人，就算我什麼都沒有，這件事不會改變。」

拉許福特在去年疫情流行期間致力於為貧困家庭提供糧食，推動英國政府提供130萬學童免費午餐而得到稱讚，去年10月還被授予大英帝國勳章第五級的員佐勳章（MBE），但如今也受種族歧視所苦。

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