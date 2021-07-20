MLB》大都會總教練「過度爭吵」被趕出場 聯盟送出禁賽處分

羅哈斯在昨日與主審爭執。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕昨日大都會與海盜之戰中，首局海盜打者擊出一顆球被判界內，引發總教練羅哈斯（Luis Rojas）不滿上前抗議，甚至一度撞到主審遭驅逐出場，今大聯盟官方對羅哈斯做出禁賽兩場處分。

據《SNY》報導，大聯盟官方因昨羅哈斯在場上過度爭吵，宣佈對羅哈斯做出禁賽兩場處分外，外加罰款，但金額並未公布。

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因為羅哈斯沒有上訴，懲處從今日大都會與紅人之戰生效，他受訪表示：「我將缺席接下來兩場比賽，有點沮喪，昨天就錯過了大半時間，今天我在這，同樣的感受又上身，但聯盟有聯盟要做的事。」

昨日首局，海盜打者擊出一顆打在三壘界外區的球，球的軌道剛滾到邊線上，大都會投手T.沃克（Taijuan Walker）以為是界外球，也沒將撈起且彈出的球撿回，更沒發現主審判界內，當他發現比賽還進行時，海盜三名球員已回本壘得分。

T.沃克事後向主審抗議，同樣不滿判決的羅哈斯也衝上場和主審對質，遭主審驅逐出場後仍持續抗議，甚至一度撞到主審。

對於昨日的判決，羅哈斯仍堅持認為是界外球，並表示該場應該要重新審查。

在缺席的兩戰，羅哈斯的職位將由板凳教練喬斯（Dave Jauss）暫時代理，羅哈斯表示，被禁賽並不擔心球隊，因為沒有任何事情可以影響團隊的發展。

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