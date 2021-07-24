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東奧》台中子弟楊勇緯2連勝晉四 后里網友集氣盼奪台灣柔道首牌

2021/07/24 13:37

柔道選手楊勇緯（左）。（美聯社）

〔記者張軒哲／台中報導〕世界最高運動殿堂奧運今日展開賽程，出身台中市的台灣選手楊勇緯今天於男子60公斤量級賽事表現優異，首輪輪空後，16強賽擊敗保加利亞葛切夫（Yanislav Gerchev），8強賽力克荷蘭選手茨亞卡杜阿（Tornike Tsjakadoea），晉級4強，楊勇緯出身后里國小柔道隊，后里居民在臉書集氣，盼他再贏法國姆凱德茲（Luka Mkheidze），就能奪下獎牌。

台中市府運動局表示，楊勇緯是排灣族運動員，自小受具有柔道專長的媽媽和哥哥影響，就讀后里國小三年級時接觸柔道及投入訓練，屢次代表台中參賽奪佳績，在全國中等學校運動會柔道男子組第二級，奪得金牌並締造三連霸成績；2019、2020年參加全國大專校院運動會柔道公開男生組第一級，均榮獲金牌締造二連霸；2019年全國運動會也代表台中市拿下60公斤級金牌。

此外，他在國際賽部分表現也相當優異2019年亞洲柔道錦標賽上摘得60公斤級銀牌、2020年參加德國杜賽道夫柔道大滿貫賽奪得銀牌、2021年杜哈大師賽獲得銀牌、亞洲及大洋洲滿貫賽奪得銀牌等，更曾在世界錦標賽獲得我國參與史上最佳的第7名成績，因於國內外賽事表現優異，去年更榮獲台中市傑出優秀運動員獎項。

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