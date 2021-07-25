東奧》楊勇緯摘銀 原民議員列13原民選手有話要說

穎艾達利說，希望不要每次原住民有好表現就只會講台灣之光，碰到不喜歡的才貼原住民標籤。（記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕我國奧運柔道選手排灣族勇士─楊勇緯昨天勇奪銀牌，為台灣在東奧的首面獎牌，被媒體譽為「台灣之光」、「排灣族之光」。台南市原住民議員穎艾達利（Ingay Tali ）也感到與有榮焉，他在臉書詳列了台灣奧運代表團13名原住民好手，為原住民兄弟姐妹加油打氣。

不過，穎艾達利也有感而發說，「希望不要每次有好表現的就只會講台灣之光，碰到你們不喜歡的才貼原住民標籤啦！」

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穎艾達利為六年級生，輔大法律系畢業，出身花蓮阿美族，長期關注原住民社會運動。他對於一般人及社會對原住民，自以為是的族群偏見很不以為然。他舉例說，如果有原住民議員涉及貪污，新聞標題通常會加上「原住民議員涉貪」，如果是漢族議員涉貪，就不會特別加上「漢族」兩字，也就是好康就會說台灣之光，壞事就會貼原住民標籤，這就是台灣社會對原住民的族群偏見。

穎艾達利說，這次東奧代表團已知至少有13位原住民優秀選手，分別來自阿美族、布農族、排灣族、鄒族與泰雅族。感謝立委伍麗華辦公室的伙伴協助確認族人選手資訊及桃園市議員林志強的協助。希望他們心想事成，最重要是健健康康回來！

名單如下：

男子柔道60公斤組 楊勇緯（排灣族）#銀牌

女子柔道48公斤級 林真豪（阿美族）#第七名

男子舉重61公斤組 高展宏（排灣族）

女子舉重49公斤組 方菀靈（鄒族）#第四名

女子舉重55公斤組 江念欣（布農族）

女子舉重59公斤組 郭婞淳（阿美族）

女子跆拳道49公斤組 蘇柏亞（阿美族）

女子拳擊69公斤組 陳念琴（阿美族）

女子反曲弓團體組 林佳恩（泰雅族）

男子100公尺 楊俊瀚（阿美族）

男子400公尺跨欄 陳傑（阿美族）

女子100公尺 謝喜恩（阿美族）

自由車男子公路賽 馮俊凱（泰雅族）

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