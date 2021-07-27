MLB》傳到哪裡？勇士明星二壘手失誤逗笑眾人 球迷：五角也認證

There's something you don't see everyday from Ozzie Albies



（GKR seemed to enjoy it though ） pic.twitter.com/MFWca4IDKs — SNY （@SNYtv） July 27, 2021

〔體育中心／綜合報導〕勇士今日與大都會進行7局雙重賽，其中第二場發生一段插曲，當家明星二壘手阿爾比斯（Ozzie Albies）將滾地球接進手套後，轉身要將球傳向一壘，不過傳得「相當偏」，隊友也忍不住笑出來。

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勇士與大都會雙重賽第二戰，2局下2出局無人在壘，大都會捕手麥肯（James McCann）上場打擊擊出二壘方向滾地球，二壘手阿爾比斯攔住這顆球後準備轉身傳球，眼看就要上演一次美技守備，但似乎轉完身的阿爾比斯方向並不正確，球並不是朝一壘而去，而是傳到幾乎在本壘附近的位置，不過紀錄組則是給予麥肯一支內野安打。

阿爾比斯的誇張失誤也逗笑勇士隊友、主播，球迷看到這球也聯想到知名饒舌歌手五角（50 Cent）曾經投出的尷尬開球，寫道：「五角為勇士打球？」、「五角也認證...」，不過阿爾比斯的守備功力並不容小覷，5個球季平均下來的守備率為.988，《SNY》也在該影片配文寫道「這有一些東西是你不會每天都從阿爾比斯身上看到的」。

這場比賽大都會是靠著麥克內爾（Jeff McNeil）在5局下的深遠二壘安打攻下寶貴的致勝分，以1：0險勝勇士。雙重賽的第一場比賽勇士則是以2：0勝出。

7 years ago todaypic.twitter.com/C5NOmCfysB — FOX Bet （@FOXBet） May 27, 2021

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