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MLB》抗議好球帶打者主帥遭驅逐 遊騎兵12連敗寫29年來難堪紀錄

2021/07/26 11:56

〔體育中心／綜合報導〕遊騎兵作客太空人的3連戰今日來到最後一場，遊騎兵打線雖有幾次攻下分數的機會，但無功而返，最後僅僅只獲得1分，終場以1：3敗下陣，苦吞12連敗，寫下29年來的隊史最難堪紀錄。

今日太空人派出強投葛蘭基（Zack Greinke）先發，雖遊騎兵在前2局都曾攻佔上得點圈，第1局甚至來到得分大門口三壘，但欠缺臨門一腳，接下來遊騎兵打者各個出局如風，5局上靠著懷特（Eli White）陽春砲拿1分，但接著打者仍舊未能有斬獲。

太空人則是靠托羅（Abraham Toro）在5下的2分砲、塔克（Kyle Tucker）在6下的巧妙安打，取得3：1領先。

7局上遊騎兵才又再次出現得分機會，先是敲出安打，接著葛蘭基發生狀況，先投出觸身，藉著又四壞保送，此時遊騎兵無人出局攻佔滿壘，太空人立即更換投手，哈維爾（Cristian Javier）有效止血，先投出三振，接著又讓對方打者打出雙殺打，化解危機，接下來8、9局，遊騎兵繼續遭到哈維爾及救援投手普瑞斯利（Ryan Pressly）封鎖，終場以1：3吞敗。

遊騎兵慘吞12連敗。（法新社）

根據《美聯社》報導，遊騎兵的12連敗並列隊史第二長連敗紀錄，是自1982年以來再次發生12連敗，遊騎兵曾在1972年9月創下15連敗的最難堪紀錄，該年是球隊剛從華盛頓遷移到德州改名為遊騎兵的第一年。

遊騎兵明星賽後，從7月17日開始展開客場之旅，然而這趟旅程並不如意，吞下0勝10敗，是隊史最糟，而遊騎兵也曾在本季5月26至6月4日的客場之旅吞下0勝9敗。

另外這場比賽中還發生一段插曲，此役擔任遊騎兵第8棒的三壘手霍特（Brock Holt）在5局上因不滿好壞球判決，情緒激動地和主審理論，但遭到驅逐出場，隨後總教練伍德沃德（Chris Woodward）也衝上前為子弟兵說話，但也遭到驅逐。

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