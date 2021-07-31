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體育 2020東京奧運 台灣隊風雲

「麟洋配」力拚金牌、戴資穎搶決賽門票 今日賽事預告與轉播

2021/07/31 06:57

台灣黃金男雙「麟洋配」王齊麟與李洋昨闖進金牌戰，今要和中國劉雨辰／李俊慧爭奪金牌。（美聯社）

早安！自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

東奧賽事持續進行，今日有滿滿的羽球賽事，男單部分，周天成將在8強交手中國好手諶龍，力拚4強門票，戴資穎也將在女單4強出擊，碰上強敵印度女將辛度，小戴擁有15勝3敗的對戰優勢，黃金男雙「麟洋配」王齊麟與李洋昨闖進金牌戰，今要和中國劉雨辰／李俊慧爭奪金牌，大家一起幫台灣選手集氣！

大聯盟2場轉播，運動家對決天使，巴西特（Chris Bassitt）碰上山度瓦（Patrick Sandoval），來關心大谷翔平會有什麼表現？紅襪交鋒光芒，培瑞茲（Martin Perez）掛帥對上左投弗萊明（Josh Fleming），兩隊會擦出什麼火花呢？喜愛棒球朋友記得鎖定轉播！

中職今有2場比賽，中信兄弟踢館富邦悍將，由洋投羅傑斯對上游霆崴，兄弟目前4連勝暫居龍頭，今日能延續連勝氣勢嗎？統一獅續戰味全龍，江辰晏對上伍鐸，誰能率球隊獲勝？別忘記收看轉播喔！

東奧

07:50 田徑 預賽/決賽 愛爾達體育3台

07:55 羽球 男單八強/女雙四強 愛爾達體育1台

08:25 射箭 男子個人賽16強淘汰賽（湯智鈞） 愛爾達體育2台、東森新聞、公視、公視3台 10:00 田徑 預賽/決賽 公視、公視3台

10:50 棒球 預賽日本VS墨西哥 愛爾達體育3台

11:00 羽球 男單八強/女雙四強（周天成） 愛爾達體育1台、公視3台

13:30 射箭 男子個人賽八強/四強/銅牌戰/金牌戰 愛爾達體育2台、東森新聞、公視3台 14:30 網球 決賽 愛爾達體育3台

16:55 羽球 女單四強/男雙銅牌戰/男雙金牌戰（戴資穎、李洋/王齊麟） 愛爾達體育1台、東森新聞、公視、公視3台

18:00 田徑 男子100公尺（楊俊瀚） 愛爾達體育2台

21:15 舉重男子96公斤決賽（陳柏任） 愛爾達體育2台D-LIVE

20:00 籃球 男子預賽美國VS捷克 愛爾達體育3台

MLB

09：30 運動家＠天使 緯來體育、華視

22：00 紅襪@光芒 愛爾達體育3台D-Live

中職

17：05 統一獅＠味全龍 ELEVEN SPORTS2

17：05 中信兄弟＠富邦悍將 MOMO綜合台

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