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亞洲盃女籃》盛讚台灣隊打出精彩一戰 錢姐盼有歸化球員助拳

2021/09/30 20:48

台灣隊總教練錢薇娟。（取自FIBA官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣女籃今在亞洲盃6強複賽中強碰勁敵南韓，雙方在前3節打完戰成平手，可惜第4節沒能擋下對手外線攻勢，最終以74：80落敗，無緣4強。賽後總教練錢薇娟也肯定子弟兵的表現，認為大家打出近期最精彩的一戰，另外也喊話要尋覓合適歸化球員，以彌補內線差距。

台灣隊今在第2節雖一度落後12分，但女將們展現拚勁，在後衛彭曉彤帶領下，第3節硬是扳平戰局，可惜決勝節沒擋下南韓朴慧真在外線開火，以6分差飲恨。

台灣隊此仗三分球命中率57.1%其實不差，反倒是兩分球出手沒能把握，命中率僅38.9%，籃板也小贏對方3個；彭曉彤繳出全隊最高18分、1助攻，陳薇安、劉希曄9分次之。

把上屆第4的南韓嚇出一身冷汗，錢薇娟肯定子弟兵的表現，「身為教練，我為她們感到驕傲，這是近期台灣隊打出最精彩的球賽。」不過，錢姐提到，大家疏忽了南韓的三分球，也希望球員能從中學習，下一場再好好發揮。

此外，這次台灣隊平均身高175公分，身材劣勢讓女將們吃足苦頭，錢薇娟也提出女籃必須尋覓歸化球員來扛中鋒的想法，「這些年來我們在世大運都能到8強，但到成人國際賽卻有戰力上落差，要進一步跟列強抗衡，我們勢必得在高度上作調整。」

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