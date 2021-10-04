排球》台電女排冠名高雄 陳其邁：把家鄉名字「高雄」冠上去

台電女排。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者方志賢／高雄報導〕成立47年台電女排球隊，是國家女排選手培育的搖籃，長期以高雄為基地，高雄市政府與台電今舉行冠名合作記者會，宣布「高雄台電女子排球隊」誕生，市長陳其邁表示，台電女排是金牌球隊，把排球家鄉的名字「高雄」冠上去，是名符其實、理所當然，透過冠名合作，攜手培育更多女排好手，躍身國際。

高雄市長陳其邁（左）與台電董事長楊偉甫（右）共同宣布「高雄台電女子排球隊」誕生。（記者方志賢攝）

台電女排冠名高雄記者會，今上午在市府運發局舉行，陳其邁與台電董事長楊偉甫各持拼圖手拿板，將台電著名閃電符號拼起來，象徵雙方合作圓滿。

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陳其邁表示，台電排球已有47年歷史，包括企業聯賽、例行賽、挑戰賽，已拿下17次比賽冠軍；另中山工商女排球在高中甲組聯賽也拿過13次冠軍，高雄全運會的代表隊也以台電選手為骨幹，在全運會屢創佳績。

台電冠名高雄記者會，市長陳其邁（左）與台電董事長楊偉甫（右）一起將台電閃電符號拼起來。（記者方志賢攝）

陳其邁說，藉由台電與市府的合作冠名，讓選手從學校到企業甚至朝向半職業賽，或是企業聯賽，都能無縫接軌，共同培育在地高雄的優秀選手，未來不管是比賽訓練、選手的照顧，市府與台電密切合作，讓台電女排在高雄受到最好照顧。

楊偉甫也說，台電女排過去為國家創造非常多好成績，也是台灣最強球隊，球員都在大寮訓練，也都是高雄人，藉由市府協助和提供的照顧，女排運動在高雄更為發光發亮。

台電女排成立47年，從2009年參加企業甲級排球聯賽，已獲例行賽及挑戰賽19次冠軍。將以「高雄台電女子排球隊」隊名參加企業17年甲級男女排球聯賽，挑戰例行賽10連霸。

高雄市政府與台電今舉行台電女排冠名合作記者會。（記者方志賢攝）

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