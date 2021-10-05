羽球》質疑石宇奇在比賽中擺爛 央視女球評被罵到上熱搜

石宇奇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2021年蘇迪曼盃世界羽球混合團體賽，最終中國以3：1擊敗日本完成2連霸，其中世排男單第10的石宇奇力挫日本球王桃田賢斗，讓許多中國球迷看得熱血沸騰，不過央視一位中國女球評在轉播比賽中因質疑石宇奇消極比賽，引發自家網友不滿，也讓這位女球瓶的名字一度衝上中國網站熱搜排行。

世界排名最高曾居第2名的石宇奇，2019年在7月印尼公開賽受傷後，積極復健拚復出，但近期在國際賽都沒有太大的亮點，今年奧運也不敵丹麥一哥安賽龍8強止步，而過去他和球王桃田交手交手6次，桃田賢斗握有4勝優勢。

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蘇迪曼盃決賽，石宇奇首局就展現驚人能量，開局就加速猛攻，跳殺連連，打得球王毫無招架之力，很快就搶下第一局，然而次局石宇奇在落後的情況下卻失誤連連，不但沒有什麼殺球機會，連跑動都有氣無力，最後以8：21大比分丟掉第2局，而他次局的低迷讓許多球迷憂心忡忡，央視球評童可欣對他的落敗更是相當不解，轉播時認為他在比賽時實在太消極。

不過決勝局石宇奇在以1：3落後的情況下連拿10分，最終以21：12戰勝桃田賢斗，也為中國隊搶下關鍵一點，賽後石宇奇解釋，他第二局是發動消極戰術，故意擺爛來保存打第三局的體力，但童可欣在轉播第三節比賽時，多次指出桃田失分是因為體力不支「太累了」，遭質疑是在幫日本隊講話，也引發中國網友、球迷不滿。

然而這已經不是童可欣首次遭到中國網友「炎上」，2018年澳洲網球公開賽，飾演漫威英雄「雷神索爾」聞名全球的澳洲男星克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）帶著老婆在場邊關賽時，童可欣就曾把他們誤認成「阿聯酋航空公司請來的模特兒」，讓中國網友大呼有夠丟臉。

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