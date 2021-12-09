晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》史上第4人！ MVP約基奇超狂大三元比肩傳奇球星

2021/12/09 14:33

約基奇。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊今在延長賽中，以120：114擊敗鵜鶘，上季MVP約基奇（Nikola Jokic）繳出39分、11籃板、11助攻恐怖大三元，創下史上第4人紀錄。

金塊團隊上半場手感火燙，建立7分領先優勢，但下半場遭到鵜鶘反撲，來到末節尾聲，鵜鶘一度取得5分領先，但金塊也不是省油的燈，硬生生將比分扳平，並靠約基奇籃得手反超2分，千鈞一髮之際，鵜鶘靠瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）關鍵補籃，將比賽帶入延長。

約基奇（右）。（美聯社）

延長賽變成約基奇個人秀，他包辦全隊15分中的11分，幫助球隊鞏固領先收下勝利。約基奇今23投17中、命中率73.9%豪取本季新高39分，另有11籃板、11助攻，完成本季第4次大三元。《ESPN Stats & Info》指出，約基奇成為聯盟歷史上第4人，生涯至少3度以7成投籃命中率，完成30分大三元的選手，加入羅伯森（​Oscar Robertson。3次）、魔術強森（Magic Johnson，4次）、張伯倫（Wilt Chamberlain，10次）的行列。

除約基奇外，巴頓（Will Barton）貢獻20分、6籃板，A.戈登（Aaron Gordon）10分、2籃板；鵜鶘瓦倫丘納斯拿下27分、11籃板，英葛蘭（Brandon Ingram）16分、8籃板、4抄截。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。