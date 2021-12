NBA》史上第4人！ MVP約基奇超狂大三元比肩傳奇球星

約基奇。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕金塊今在延長賽中,以120:114擊敗鵜鶘,上季MVP約基奇(Nikola Jokic)繳出39分、11籃板、11助攻恐怖大三元,創下史上第4人紀錄。

金塊團隊上半場手感火燙,建立7分領先優勢,但下半場遭到鵜鶘反撲,來到末節尾聲,鵜鶘一度取得5分領先,但金塊也不是省油的燈,硬生生將比分扳平,並靠約基奇籃得手反超2分,千鈞一髮之際,鵜鶘靠瓦倫丘納斯(Jonas Valanciunas)關鍵補籃,將比賽帶入延長。

請繼續往下閱讀...

約基奇(右)。(美聯社)

延長賽變成約基奇個人秀,他包辦全隊15分中的11分,幫助球隊鞏固領先收下勝利。約基奇今23投17中、命中率73.9%豪取本季新高39分,另有11籃板、11助攻,完成本季第4次大三元。《ESPN Stats & Info》指出,約基奇成為聯盟歷史上第4人,生涯至少3度以7成投籃命中率,完成30分大三元的選手,加入羅伯森(​Oscar Robertson。3次)、魔術強森(Magic Johnson,4次)、張伯倫(Wilt Chamberlain,10次)的行列。

除約基奇外,巴頓(Will Barton)貢獻20分、6籃板,A.戈登(Aaron Gordon)10分、2籃板;鵜鶘瓦倫丘納斯拿下27分、11籃板,英葛蘭(Brandon Ingram)16分、8籃板、4抄截。

Nikola Jokic had 39 points, 11 rebounds and 11 assists on 17-23 FG



He's the 4th player in NBA history with 3 career 30-point triple-doubles on 70% FG. h/t @EliasSports



The others?



- Wilt Chamberlain (10)

- Magic Johnson (4)

- Oscar Robertson (3) pic.twitter.com/mY1RANzkV3