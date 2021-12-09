NBA》史上第4人！ MVP約基奇超狂大三元比肩傳奇球星

約基奇。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊今在延長賽中，以120：114擊敗鵜鶘，上季MVP約基奇（Nikola Jokic）繳出39分、11籃板、11助攻恐怖大三元，創下史上第4人紀錄。

金塊團隊上半場手感火燙，建立7分領先優勢，但下半場遭到鵜鶘反撲，來到末節尾聲，鵜鶘一度取得5分領先，但金塊也不是省油的燈，硬生生將比分扳平，並靠約基奇籃得手反超2分，千鈞一髮之際，鵜鶘靠瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）關鍵補籃，將比賽帶入延長。

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約基奇（右）。（美聯社）

延長賽變成約基奇個人秀，他包辦全隊15分中的11分，幫助球隊鞏固領先收下勝利。約基奇今23投17中、命中率73.9%豪取本季新高39分，另有11籃板、11助攻，完成本季第4次大三元。《ESPN Stats & Info》指出，約基奇成為聯盟歷史上第4人，生涯至少3度以7成投籃命中率，完成30分大三元的選手，加入羅伯森（​Oscar Robertson。3次）、魔術強森（Magic Johnson，4次）、張伯倫（Wilt Chamberlain，10次）的行列。

除約基奇外，巴頓（Will Barton）貢獻20分、6籃板，A.戈登（Aaron Gordon）10分、2籃板；鵜鶘瓦倫丘納斯拿下27分、11籃板，英葛蘭（Brandon Ingram）16分、8籃板、4抄截。

Nikola Jokic had 39 points, 11 rebounds and 11 assists on 17-23 FG



He's the 4th player in NBA history with 3 career 30-point triple-doubles on 70% FG. h/t @EliasSports



The others?



- Wilt Chamberlain （10）

- Magic Johnson （4）

- Oscar Robertson （3） pic.twitter.com/mY1RANzkV3 — ESPN Stats & Info （@ESPNStatsInfo） December 9, 2021

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